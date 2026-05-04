ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини
Московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

«Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба», — написала пресс-служба ЦСКА.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения). В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.

