Артём Карпукас назвал известного футболиста, на которого он равняется

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что ориентиром для него в профессиональном плане был и остаётся испанский хавбек Серхио Бускетс. Большую часть своей карьеры Бускетс провёл в каталонской «Барселоне», сейчас испанец защищает цвета американского клуба «Интер Майами».

— Ты говорил, что из легионеров РПЛ тебе нравится игра Вендела и Барко. Есть ли какой‑то футболист в мире, на которого ты равняешься?

— Бускетс. Не хочу говорить свысока, но, мне кажется, наша игра отдалённо похожа. Не по качеству, конечно, человек в «Барселоне» играл… Тяжело сравнивать адекватно… Отдалённо, по крайней мере, в моей голове, я хотел бы быть похожим на него. Он был моим любимым футболистом с детства, — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».