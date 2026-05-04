«Я сделаю то, что скажет мне бог». Эндрик — о своём будущем после матча «Лиона» с «Ренном»

Нападающий Эндрик, отданный в аренду «Реалом» в «Лион» до конца сезона без опции выкупа, прокомментировал своё будущее после матча 32-го тура Лиги 1 с «Ренном», который завершился со счётом 4:2.

Сегодня всё было отлично, я очень рад этому. Я очень доволен здесь: тут хорошая команда, отличный тренерский штаб, прекрасные партнёры. Мне здесь очень хорошо, я не знаю, что будет дальше. Я всегда с богом. Что скажет мне бог, то я и сделаю. Если мне суждено остаться в Лионе, отправиться в Мадрид — я сделаю то, что скажет мне бог. Но я очень доволен.

Меня очень тепло приняли в штабе, мистер [Паулу Фонсека], все мои партнёры по команде. Я переживаю прекрасные моменты, ни о чём не жалею из того, что сделал. Я счастлив, что принял это решение. Если мне суждено поехать на чемпионат мира, я благодарю всех людей, которые были рядом со мной», — приводит слова Эндрика RMC Sport.

В матче с «Ренном» Эндрик забил свой восьмой гол в 20 матчах за «Лион» с момента перехода в январе — и первый домашний гол в Лиге 1. Благодаря этой победе «Лион» занял третье место в турнирной таблице. У команды 60 набранных очков после 32 туров чемпионата Франции.