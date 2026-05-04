Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я сделаю то, что скажет мне бог». Эндрик — о своём будущем после матча «Лиона» с «Ренном»

«Я сделаю то, что скажет мне бог». Эндрик — о своём будущем после матча «Лиона» с «Ренном»
Комментарии

Нападающий Эндрик, отданный в аренду «Реалом» в «Лион» до конца сезона без опции выкупа, прокомментировал своё будущее после матча 32-го тура Лиги 1 с «Ренном», который завершился со счётом 4:2.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
4 : 2
Ренн
Ренн
0:1 Аль-Тамари – 6'     1:1 Яремчук – 37'     2:1 Толиссо – 42'     2:2 Леполь – 48'     3:2 Морейра – 52'     4:2 Эндрик – 75'    

«Если мне суждено остаться в Лионе или отправиться в Мадрид, я сделаю то, что скажет мне бог. Я живу день за днём.

Сегодня всё было отлично, я очень рад этому. Я очень доволен здесь: тут хорошая команда, отличный тренерский штаб, прекрасные партнёры. Мне здесь очень хорошо, я не знаю, что будет дальше. Я всегда с богом. Что скажет мне бог, то я и сделаю. Если мне суждено остаться в Лионе, отправиться в Мадрид — я сделаю то, что скажет мне бог. Но я очень доволен.

Меня очень тепло приняли в штабе, мистер [Паулу Фонсека], все мои партнёры по команде. Я переживаю прекрасные моменты, ни о чём не жалею из того, что сделал. Я счастлив, что принял это решение. Если мне суждено поехать на чемпионат мира, я благодарю всех людей, которые были рядом со мной», — приводит слова Эндрика RMC Sport.

В матче с «Ренном» Эндрик забил свой восьмой гол в 20 матчах за «Лион» с момента перехода в январе — и первый домашний гол в Лиге 1. Благодаря этой победе «Лион» занял третье место в турнирной таблице. У команды 60 набранных очков после 32 туров чемпионата Франции.

Материалы по теме
«Лион» одолел «Ренн» в матче с шестью голами в 32-м туре Лиги 1 и поднялся на третье место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android