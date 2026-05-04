Объявлено имя и. о. главного тренера ЦСКА после увольнения Челестини

Московский ПФК ЦСКА объявил имя исполняющего обязанности главного тренера — на этот пост назначен Дмитрий Игдисамов. Накануне стало известно, что ЦСКА отправил в отставку швейцарского главного тренера Фабио Челестини.

Несколькими месяцами ранее Игдисамов вошёл в тренерский штаб основной команды армейцев. Ранее он руководил молодёжной командой ЦСКА.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения). В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.