Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: ЦСКА далёк от того, каким был до 2026 года

Юрий Сёмин: ЦСКА далёк от того, каким был до 2026 года
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 28-го тура Мир РПЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Закономерная победа «Зенита» над ЦСКА. На мой взгляд, «Зенит» сыграл один из самых лучших своих матчей на этом этапе. «Зенит» был хорош как в обороне, так и в атакующих действиях. Они были очень уверены в себе даже после пропущенного мяча на первых минутах. Всё равно продолжали свою идею и контролировать мяч. Было создано много моментов у ворот ЦСКА. Вендел провёл прекрасный матч. ЦСКА во втором тайме явно сдал. Армейцы далеки от того, какими были до 2026 года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Юрий Сёмин подвёл итоги работы Фабио Челестини в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android