Юрий Сёмин: ЦСКА далёк от того, каким был до 2026 года

Российский тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 28-го тура Мир РПЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.

«Закономерная победа «Зенита» над ЦСКА. На мой взгляд, «Зенит» сыграл один из самых лучших своих матчей на этом этапе. «Зенит» был хорош как в обороне, так и в атакующих действиях. Они были очень уверены в себе даже после пропущенного мяча на первых минутах. Всё равно продолжали свою идею и контролировать мяч. Было создано много моментов у ворот ЦСКА. Вендел провёл прекрасный матч. ЦСКА во втором тайме явно сдал. Армейцы далеки от того, какими были до 2026 года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.