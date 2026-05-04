Юрий Сёмин: ЦСКА далёк от того, каким был до 2026 года
Российский тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 28-го тура Мир РПЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5' 1:1 Дивеев – 30' 1:2 Соболев – 51' 1:3 Энрике – 60'
«Закономерная победа «Зенита» над ЦСКА. На мой взгляд, «Зенит» сыграл один из самых лучших своих матчей на этом этапе. «Зенит» был хорош как в обороне, так и в атакующих действиях. Они были очень уверены в себе даже после пропущенного мяча на первых минутах. Всё равно продолжали свою идею и контролировать мяч. Было создано много моментов у ворот ЦСКА. Вендел провёл прекрасный матч. ЦСКА во втором тайме явно сдал. Армейцы далеки от того, какими были до 2026 года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
