Экс-игрок «Спартака» Чернов оценил работу Карседо в московском клубе

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов оценил работу нового главного тренера московского «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Когда не находишься в команде, тяжело судить. По словам ребят и визуальным впечатлениям, все находятся в приподнятом настроении, довольны. Играют сильнейшие. Ребята — молодцы! Думаю, они сейчас показывают лучший футбол. Нет каких-то спадов. Играют в свой футбол постоянно», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Чернов находится в «Крыльях» в аренде и принадлежит «Спартаку», однако контракт с московским клубом истекает в конце сезона.