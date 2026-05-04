Голкипер «Реала» может перейти в топ-клуб Италии — Sport.fr

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб в предстоящее трансферное окно. Несмотря на то что он является запасным вратарём, украинский голкипер продолжает пользоваться спросом на рынке и изучает варианты, которые позволят ему получить больше игрового времени. Об этом сообщает Sport.fr.

По информации источника, Лунин заинтересован в трансфере, который даст возможность закрепиться в роли основного вратаря. Итальянский «Интер» проявил серьёзный интерес к 27-летнему голкиперу. Однако «Реал» не намерен отпускать игрока без значительной компенсации. Мадридский клуб оценивает Лунина в € 30 млн, и ключевой вопрос заключается в том, готов ли миланский клуб удовлетворить финансовые требования «сливочных».

Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала» 22 июня 2018 года. Он перешёл из луганской «Зари» за € 8,5 млн, подписав шестилетний контракт.

