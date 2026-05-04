«Был неправ». Константин Генич — об отставке Фабио Челестини из ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на отставку Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА. Об уходе специалиста стало известно сегодня, 4 мая. Ранее Генич сообщал, что руководство ЦСКА хотело бы оставить Челестини в клубе до конца сезона-2026/2027.

«Был не прав. Признаю», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения). В следующем туре Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.