Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Ливерпуля» посоветовал клубу подписать нападающего «Барселоны»

Экс-форвард «Ливерпуля» посоветовал клубу подписать нападающего «Барселоны»
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч считает, что клубу стоит рассмотреть возможность подписания форварда «Барселоны» Роберта Левандовского в качестве свободного агента. По словам Крауча, у «Ливерпуля» серьёзные проблемы в атаке: Александер Исак пропустил большую часть сезона из-за травмы, а Уго Экитике выбыл на длительный срок после разрыва ахиллова сухожилия. Уход Мохамеда Салаха усугубил ситуацию в нападении.

«Это было бы хорошим приобретением для «Ливерпуля». Он игрок мирового класса. Да, он не молод, но он всё ещё способен показывать результаты», — приводит слова Крауча Four-Four-Two.

Контракт 37-летнего нападающего с каталонским клубом действует до 30 июня, и пока ни одна из сторон не объявила о его продлении.

Материалы по теме
Левандовски: пока мы не оформим чемпионство официально, не будем говорить об этом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android