Экс-форвард «Ливерпуля» посоветовал клубу подписать нападающего «Барселоны»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч считает, что клубу стоит рассмотреть возможность подписания форварда «Барселоны» Роберта Левандовского в качестве свободного агента. По словам Крауча, у «Ливерпуля» серьёзные проблемы в атаке: Александер Исак пропустил большую часть сезона из-за травмы, а Уго Экитике выбыл на длительный срок после разрыва ахиллова сухожилия. Уход Мохамеда Салаха усугубил ситуацию в нападении.

«Это было бы хорошим приобретением для «Ливерпуля». Он игрок мирового класса. Да, он не молод, но он всё ещё способен показывать результаты», — приводит слова Крауча Four-Four-Two.

Контракт 37-летнего нападающего с каталонским клубом действует до 30 июня, и пока ни одна из сторон не объявила о его продлении.