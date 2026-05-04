Юрий Сёмин объяснил, почему решил посетить матч «Локомотива» впервые с 2021 года

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему решил посетить матч железнодорожников впервые с 2021 года. Он посетил игру 28-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Простая ситуация. Захотел — пришёл. Второе и самое важное — легендарный Анатолий Егорович Машков, который всю жизнь провёл в «Локомотиве» и был администратором, когда я ещё играл. Наша долгая история и сотрудничество… Я обязательно должен был посетить. Клуб принял хорошее решение, решив поставить ему определённый символ именно на стадионе. Он всю жизнь там пробыл. Ничего удивительного. Захотел и пришёл», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.