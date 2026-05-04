Юрий Сёмин объяснил, почему решил посетить матч «Локомотива» впервые с 2021 года
Поделиться
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему решил посетить матч железнодорожников впервые с 2021 года. Он посетил игру 28-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24' 1:1 Карпукас – 54'
«Простая ситуация. Захотел — пришёл. Второе и самое важное — легендарный Анатолий Егорович Машков, который всю жизнь провёл в «Локомотиве» и был администратором, когда я ещё играл. Наша долгая история и сотрудничество… Я обязательно должен был посетить. Клуб принял хорошее решение, решив поставить ему определённый символ именно на стадионе. Он всю жизнь там пробыл. Ничего удивительного. Захотел и пришёл», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 4 мая 2026
-
12:07
-
12:04
-
11:57
-
11:43
-
11:38
-
11:31
-
11:29
-
11:22
-
11:20
-
11:18
-
11:10
-
11:10
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:50
-
10:40
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:29
-
10:20ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини Официально
-
10:20
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
08:30