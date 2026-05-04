Юрий Сёмин объяснил, почему решил посетить матч «Локомотива» впервые с 2021 года

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему решил посетить матч железнодорожников впервые с 2021 года. Он посетил игру 28-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«Простая ситуация. Захотел — пришёл. Второе и самое важное — легендарный Анатолий Егорович Машков, который всю жизнь провёл в «Локомотиве» и был администратором, когда я ещё играл. Наша долгая история и сотрудничество… Я обязательно должен был посетить. Клуб принял хорошее решение, решив поставить ему определённый символ именно на стадионе. Он всю жизнь там пробыл. Ничего удивительного. Захотел и пришёл», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

