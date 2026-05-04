«То взлёты, то падения». Никита Чернов высказался о нестабильности «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов, который на правах аренды играет за «Крылья Советов», высказался о нестабильности красно-белых.

«У «Спартака» всегда то взлёты, то падения. Может проиграть какой-то команде… Я помню нашу первую игру с «Оренбургом». Когда нападающий соперника убегает на 30-й секунде один на один. Были игры, когда укатываешь каких-то топов. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с психологией, может, какая-то ментальность. Мы всегда играли на победу, от себя», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Чернов находится в «Крыльях» в аренде и принадлежит «Спартаку», однако контракт с московским клубом истекает в конце сезона.

