ЦСКА обратился к Фабио Челестини после его увольнения

Московский ПФК ЦСКА обратился к швейцарскому специалисту Фабио Челестини после его увольнения с поста главного тренера. Пресс-служба красно-синих поблагодарила Челестини за совместный путь и пожелала ему удачи в будущем.

«Мистер, спасибо за работу и удачи!» — написала пресс-служба армейского клуба, прикрепив фотографии ярких моментов.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения). В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.

