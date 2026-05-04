«Бавария» презентовала новую домашнюю форму, в которой сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» показала, как будет выглядеть домашний комплект формы команды в следующем сезоне. Техническим спонсором «Баварии» является компания adidas. В новом комплекте мюнхенцы сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ».

Фото: Пресс-служба «Баварии» в соцсети X

Фото: Пресс-служба «Баварии» в соцсети X

Ответная игра полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Пари Сен-Жермен» пройдёт 6 мая на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча между командами завершилась победой парижан со счётом 5:4.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В прошлогоднем финала французская команда разгромила «Интер» (5:0).