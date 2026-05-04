Правильно ли ЦСКА уволил Челестини перед дерби со «Спартаком»?

Накануне московский ПФК ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. При этом на этой неделе армейцам предстоит сыграть финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России против «Спартака». «Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: правильно ли поступил ЦСКА, уволив Челестини перед дерби?

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения). В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.