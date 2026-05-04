Мостовой — о Челестини: есть результат — обнимают, нет — те же люди с вилкой в спинку

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на отставку Фабио Челестини с должности главного тренера ЦСКА. Об уходе специалиста стало известно сегодня, 4 мая.

«В футболе всё давным-давно придумано. Если есть результат, тебя все обнимают, запускают салюты, шампанское. Нет результата — те же люди с вилкой и ножичком тебя в спинку. Здесь всё просто и ясно. Подобных примеров было много. Единственное, что остаётся буквально пару туров до конца и впереди матч со «Спартаком». Может быть, внутри клуба что-то происходило. Здесь нечему удивляться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.