Спортсмены из КНДР впервые за восемь лет посетят Южную Корею

Спортсмены из КНДР впервые за восемь лет посетят Южную Корею
Женский футбольный клуб КНДР «Нэкохян» отправится в Южную Корею для участия в полуфинале женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AФК). Это первый визит спортивной команды из КНДР на юг за восемь лет и первый для женского футбола за 12 лет, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

Полуфинальный матч пройдёт 20 мая, «Нэкохян» сыграет с женской командой «Сувон». В случае победы клуб из КНДР выйдет в финал, который состоится 23 мая. Ранее «Сувон» и «Нэкохян» встретились в групповом этапе турнира, где команда из КНДР одержала победу со счётом 3:0.

Как сообщает источник, Ассоциация футбола Кореи подтвердила участие клуба «Нэкохян» в турнире. Последний визит команды из КНДР в Южную Корею состоялся в декабре 2018 года во время финала мирового тура ITTF по настольному теннису. «Нэкохян» впервые посетит Южную Корею с момента Азиатских игр в Инчхоне в 2014 году.

Женская Лига чемпионов AФК проходит во второй раз, первый сезон состоялся в 2024/2025 годах. В турнире участвуют 12 команд, включая клубы из Южной Кореи, Китая, Японии и КНДР.

Футбольная команда «Нэкохян», включающая 27 игроков и 12 членов тренерского штаба, базируется в Пхеньяне и спонсируется компанией потребительских товаров из КНДР «Нэкохян». Команда является чемпионом высшей лиги КНДР сезона-2021/2022 годов.

