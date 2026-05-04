«Лёгкая недосказанность». Экс-игрок «Спартака» Чернов оценил свой период в клубе

«Лёгкая недосказанность». Экс-игрок «Спартака» Чернов оценил свой период в клубе
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подытожил время, проведённое в «Спартаке». Напомним, Чернов находится в «Крыльях» в аренде и принадлежит «Спартаку», однако контракт с московским клубом истекает в конце сезона.

— У меня всё получилось. Когда я только приходил в «Спартак», болельщики или люди, приближенные к клубу, как-то скептически относились. Думаю, своей игрой я доказал, что хорошо представлял «Спартак». Те игры, которые были отведены, играл по максимуму. Отдавал всё, что мог. Пускай люди, которые видят всё со стороны, сами говорят за меня. Я ни одного плохого слова не услышал от болельщиков. Наоборот, только хорошее.

— Нет чувства, что сделал меньше, чем мог?
— Есть такое, безусловно. Как ребята говорят — лёгкая недосказанность осталась. Но нужно гордиться тем, что было, какой этап был. Приятно, когда с ребятами встречаешься, они вспоминают тебя хорошим словом. Так же и с болельщиками. Ты же знаешь, что я живу рядом со стадионом «Спартака». От болельщиков ни одного плохого слова в мой адрес не было. Все довольны и желают всего самого наилучшего, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Моя история со «Спартаком» закончилась». Чернов — о победе над «бывшими» и своём будущем
