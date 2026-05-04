Скира: «ПСЖ» определился с будущим полузащитника сборной Франции

«ПСЖ» готовится к летнему трансферному окну и определился с будущим полузащитника Рандаля Коло Муани. Главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на игрока сборной Франции и исключил его из долгосрочных планов клуба. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети Х.

27-летний игрок находится в аренде в «Тоттенхэме» и в этом сезоне провёл 37 матчей, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Срок аренды Коло Муани истекает этим летом, и ожидается его возвращение в Париж. Тем не менее руководство «ПСЖ» намерено расстаться с хавбеком на постоянной основе и открыто для предложений.

Полузащитник оценён в € 40 млн, и клуб будет ждать конкретных предложений в предстоящее трансферное окно.

