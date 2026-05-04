Артём Дзюба рассказал, почему назвал Унаи Эмери «тренеришкой»

Артём Дзюба рассказал, почему назвал Унаи Эмери «тренеришкой»
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, почему назвал Унаи Эмери «тренеришкой». Это случилось после проигранного матча «Спартака» с «Динамо» (1:5) в 2012 году. В то время Дзюба выступал за красно-белых, а Эмери возглавлял команду.

— У меня два личных вопроса. Первое: про твою историю с Эмери, когда ты вышел и сказал «тренеришка». У каждого было такое, когда тебя сажали [на скамейку запасных] и ты ненавидел тренера. Это было после того, как ты узнал, что его убирают, или нет?
— Нет, я ещё тогда не понимал. То есть были разговоры, слухи, что Валерий Георгиевич хотел вернуться, а вернётся или нет — ещё не было понятно.

— Почему я спрашиваю… Если ты знал, это просто в корне неправильно.
— Да, но я такой человек, я не скрываю. Просто мы играли с «Динамо». Это битва. Легендарных команд. Мы проигрываем 0:5, в перерыве [говорит]: «Иди выйди, переверни». Я вышел, забил, был ещё один момент. И потом мы заходим [в раздевалку], он говорит: «Ребят, ничего страшного, вы молодцы». И там понеслось. Все говорят: «Какие молодцы?» Начали ругаться, ораться, и всё. И из-за этого я вышел на эмоциях, — сказал Дзюба в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

