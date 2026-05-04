Тихонов: «Зенит» на классе обыграл ЦСКА, а так любые матчи в конце сезона идут со скрипом

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался по итогам некоторых матчей 28-го тура Мир РПЛ, отдельно выделив игру между ЦСКА и «Зенитом» (1:3).

«Впечатления от матчей «Крылья» — «Спартак» и «Акрон» — «Краснодар» отличные! Два хороших футбола. Единственное, «Спартак» не выиграл, но зато «Крылья» поправили своё положение.

В матче с «Акроном» сказалось исполнительское мастерство футболистов «Краснодара». «Акрон» терпел, играл. Поменяли Дзюбу, где-то немного ушло. Агкацев выручил после удара головой. Забей они тогда, было бы 1:1 и неизвестно что дальше. В таких матчах, когда идёт уже концовка сезона, не сказать, что у кого-то есть большое преимущество. Это «Зенит» на большом классе легко обыграл ЦСКА. А так —любые матчи идут со скрипом, один гол может решить всё», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.