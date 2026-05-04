Никита Чернов: пусть «Спартак» с ЦСКА сыграют как «ПСЖ» с «Баварией»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о предстоящем матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

«В матче «Спартак» — ЦСКА буду болеть за красивый футбол. Пускай сыграют как «ПСЖ» с «Баварией». Думаю, всем будет приятно. Наверное, переживать где-то больше в душе буду за «Спартак». Всё-таки моя последняя команда. Эмоции до конца не улеглись. И знакомых больше в «Спартаке». Все ребята знакомые, со всеми хорошо общаемся. Даже вчера все подходили, разговаривали. В ЦСКА из тех, с кем играл, всего один-два человека осталось», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.