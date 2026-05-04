Хавбек «Ман Сити» может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно — Transfer News Live

Полузащитник «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Нидерландец утратил место в составе «горожан», что стало причиной разговоров о его возможной продаже. Как сообщает Transfer News Live в соцсети Х, одним из потенциальных претендентов на 27-летнего футболиста является мадридский «Реал», который ищет усиление в средней линии. Английский клуб запросит за хавбека около € 58 млн.

В текущем сезоне Рейндерс провёл 45 матчей за команду Хосепа Гвардиолы, забив семь голов и сделав восемь результативных передач. Летом прошлого года «Манчестер Сити» приобрёл игрока у «Милана» почти за € 55 млн.