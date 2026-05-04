Фабрегас назвал АПЛ лучшей лигой мира и допустил возвращение в чемпионат Англии

Главный тренер итальянского клуба «Комо» Сеск Фабрегас подтвердил, что в будущем не исключает возвращения в английскую Премьер-лигу.

«АПЛ — лучшая лига в мире. Я всегда однозначно заявлял об этом: чувствовал так, будучи игроком, и сохраняю это убеждение сейчас — и как тренер, и как болельщик.

Моуринью сказал мне однажды, когда я был в «Челси»: «У меня ещё 30 лет работы». Так что я могу провести в «Комо» 10 лет, а затем всё равно отправиться в АПЛ. Футбол непредсказуем — всё может измениться за секунду: сегодня ты на вершине, завтра можешь оказаться внизу. Давайте ценить текущий момент и посмотрим, что готовит будущее.

Я тренирую так, как чувствую. Я люблю игру. Тренировать исключительно ради результата я не стану — у меня нет в этом необходимости, у меня есть свои принципы», — приводит слова Фабрегаса Goal.

Команда, которую возглавляет бывший игрок «Арсенала» и «Челси», близка к завоеванию путёвки в еврокубки. После 35 туров Серии А «Комо» располагается на пятой строчке таблицы с 62 очками.