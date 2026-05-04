Футболист «Спартака» Маркиньос: матчи с ЦСКА всегда очень напряжённые

Атакующий полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о предстоящем матче с московским ПФК ЦСКА. Дерби состоится в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Маркиньос отметил традиционную напряжённость матчей против армейской команды.

«С нетерпением ждём игру с ЦСКА. Это будет большой матч, дерби. Очень важная игра, которая может нам позволить выйти в Суперфинал Кубка. Матчи с ЦСКА всегда очень напряжённые. Мы сконцентрированы и готовимся», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.