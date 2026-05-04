Защитник «Зенита» Дркушич: будет грустно, если «Сочи» вылетит из РПЛ

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился переживаниями о судьбе своего бывшего клуба «Сочи». Футболист, проведший два с половиной года в команде, признался, что будет огорчён, если «Сочи» покинет Мир Российскую Премьер‑Лигу. Дркушич играл за сочинцев с января 2022 года по август 2024 года.

«Будет грустно, если «Сочи» вылетит из РПЛ. Я провёл очень хороших два с половиной года в команде. Смотрю почти каждую их игру, у них был хороший отрезок из трёх побед подряд, желаю клубу удачи в следующем туре. Понимаю, что они в очень сложной ситуации, но посмотрим, что будет в концовке», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.