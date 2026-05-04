Чернов: в ЦСКА неглупые люди, все решения — на благо команды. Наверное, не везёт просто

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о нестабильной игре и результатах ЦСКА в текущем сезоне Мир РПЛ. Армейцы идут на шестом месте в турнирной таблице.

— Видел высказывания, что Челестини сравнивают с Абаскалем. Есть сходства?

— Все вещи читаю. Но я не в коллективе. Ничего не знаю. Когда общался с футболистами ЦСКА, эту тему не обсуждали. Главное, чтобы у них всё было хорошо и ребята без травм играли. А поле уже расставит всё на свои места. Кто лучше на данный момент, тот и выигрывает. Все решения, которые были, принимаются на благо команды. Люди же не глупые. Наверное, просто не везёт где-то. Очки свои недобирают.

— Но чтобы не везло всю весну, разве может быть так?

— Может, почему нет (смеётся)? Конечно, может. Нам же не везёт. Сейчас повезло, а до этого — нет (смеётся), — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.