«Каждый матч — за шесть очков». Защитник «Крыльев» Чернов — о борьбе за выживание в РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о борьбе самарской команды за выживание в Мир РПЛ. Сейчас «Крылья» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков за 28 туров.

— Есть ощущение, что борьба за выживание для «Крыльев» закончится благополучно?

— Я бы не сказал. Думали, что после «Локомотива» выдохнем. Потом выигрывают «Оренбург», «Акрон». Поэтому трудно сказать. Последние три с половиной года у меня не было борьбы за выживание. А теперь очень интересно даже.

— В этом году она особенно острая.

— Сейчас ещё «Ростов» подвис тоже. «Оренбургу» в прошлом туре проиграли. Поэтому ждём их у себя в гости (улыбается). Пускай пониже будут. А там посмотрим.

— Так с «Ростовом» вы обе игры уже сыграли.

— Я имею в виду, что пускай тоже немножко внизу побудут (смеётся). Если не хотят выигрывать, то мы заберём или кто-то другой заберёт. Сейчас важные игры — каждая за шесть очков. Будем стараться. Если «Ростов» не хочет забирать своё, другие заберут, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.