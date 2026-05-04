Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о возможном возвращении к тренерской работе.

— Как поменялась ваша жизнь после того, как покинули «Енисей»?

— Сейчас я смотрю РПЛ, хожу на телевидение. У меня есть хорошие поездки, которые вдохновляют смотреть футбол дальше. ФНЛ сейчас очень редко смотрю — весь фокус на РПЛ. Тем более решающие матчи, чемпионат у нас интересный.

— Пока что не планируете возвращаться к работе тренером?

— Если будет какое-то нормальное предложение… Мы учились и работали ради этого — это наша жизнь.

— ФНЛ в том числе?

— Если будет работа, конечно, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.