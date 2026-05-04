В ответном матче ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ» судит арбитр, с которым парижане выиграли Суперкубок

Арбитр Жоау Педру Пиньейру назначен на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Пари Сен‑Жермен», который состоится в среду, 6 мая, на «Арене Мюнхен», сообщает RMC Sport. Португалец хорошо знаком парижанам, так как ранее под его судейством команда одержала победу в Суперкубке УЕФА, обыграв «Тоттенхэм» со счётом 2:2 (4:3 по пенальти). Это произошло 13 августа 2025 года в Удине, когда «ПСЖ» стал обладателем трофея.

В первой встрече полуфинала Лиги чемпионов «Пари Сен‑Жермен» одержал победу над мюнхенцами со счётом 5:4.

Финал соревнования 2026 года пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

