Сергей Ташуев: про Чиполлино я пошутил, но с Челестини ЦСКА бился об стену

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался об отставке Фабио Челестини из ЦСКА. Специалист возглавил армейцев прошлым летом, незадолго до этого Ташуев сказал, что фамилия Челестини смешная и звучит как Чиполлино.

«Система уже давно работает. Челестини не первый специалист, который ничего не добился и никому неизвестен, приехал в Россию, ничего не добился и уехал. Надо обозначить — про Чиполлино я, конечно, пошутил, потому что мне очень нравился советский мультфильм. Вряд ли было реально ожидать от него что-то серьёзное. Отработал как большинство тренеров, которые приезжают в Россию. С Челестини у ЦСКА не было системы — бились об стену. Его быстро забудут, как и других специалистов, которые приезжали», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.