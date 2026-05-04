«Интер» отпраздновал победу в Серии А на главной площади Милана

Футболисты и тренерский штаб «Интера» отпраздновали победу в Серии А текущего сезона на главной площади Милана. Накануне, 3 мая, «Интер» встречался с «Пармой» в матче 35-го тура Серии А. Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Кевин Боначина. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Окончен
2 : 0
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

Благодаря этой победе «Интер» выиграл чемпионат Италии. Миланцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 очка в 35 матчах. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 12 очков.

В заключительных матчах Серии А «Интер» сыграет с «Лацио», «Вероной» и «Болоньей».

