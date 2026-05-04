Анатолий Бышовец: подозреваю, вместо Челестини в ЦСКА будет российский тренер

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА. Об этом было объявлено сегодня, 4 мая.

«О Челестини можно судить по началу работы в ЦСКА. Было видно, что команда преобразилась, играли на лучших качествах. Всё это было достаточно перспективно, но структура ЦСКА оказалась не готова к перестановкам в обороне — уход Дивеева, история с Мойзесом в не самое подходящее время. Это и создавало проблемы с результатом.

Кажется, сборы и подготовка к возобновлению сезона повлияла. Плюс Челестини не был готов к уходу Дивеева. Можно говорить, что приобретение Лусиано адекватно, но в то же время защита оставлена на молодёжь, где ещё нет взаимодействия. Челестини — думающий тренер, но специфика нашего чемпионата, когда в лучшее время мы тренируемся, а не играем, создаёт такие проблемы. Сейчас уже хуже некуда, а ЦСКА — очень амбициозный клуб, есть традиции. Подозреваю, что вместо Челестини будет российский тренер», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.