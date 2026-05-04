Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Бышовец: подозреваю, вместо Челестини в ЦСКА будет российский тренер

Анатолий Бышовец: подозреваю, вместо Челестини в ЦСКА будет российский тренер
Комментарии

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА. Об этом было объявлено сегодня, 4 мая.

«О Челестини можно судить по началу работы в ЦСКА. Было видно, что команда преобразилась, играли на лучших качествах. Всё это было достаточно перспективно, но структура ЦСКА оказалась не готова к перестановкам в обороне — уход Дивеева, история с Мойзесом в не самое подходящее время. Это и создавало проблемы с результатом.

Кажется, сборы и подготовка к возобновлению сезона повлияла. Плюс Челестини не был готов к уходу Дивеева. Можно говорить, что приобретение Лусиано адекватно, но в то же время защита оставлена на молодёжь, где ещё нет взаимодействия. Челестини — думающий тренер, но специфика нашего чемпионата, когда в лучшее время мы тренируемся, а не играем, создаёт такие проблемы. Сейчас уже хуже некуда, а ЦСКА — очень амбициозный клуб, есть традиции. Подозреваю, что вместо Челестини будет российский тренер», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА показал видео прощания Фабио Челестини с командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android