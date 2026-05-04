Фабио Челестини выступил с заявлением после отставки из ЦСКА

Швейцарский специалист Фабио Челестини выступил с заявлением после своего увольнения с поста главного тренера ПФК ЦСКА.

«Я очень счастлив и горд, что такой опыт, такая команда были в моей жизни и в моей профессиональной карьере. Я никогда не забуду, насколько быстро прошлым летом мы стали единым целым, как быстро команда схватила наши идеи и начала показывать тот футбол, который, как я видел, очень радовал наших болельщиков. Мы выиграли трофей перед стартом чемпионата и шли по дистанции с общими надеждами на другие трофеи в конце сезона.

Несмотря на всю проделанную работу и непростые решения, которые мы принимали как на поле, так и за его пределами, вместе с руководством клуба мы, к сожалению, пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена.

Я всегда буду с теплотой вспоминать ЦСКА: прекрасную команду, прекрасных болельщиков, этот город. И, конечно, с сожалением – то, что мы не смогли реализовать наш общий потенциал.

Однако всё, что ни делается, – всё к лучшему. Я желаю ЦСКА только побед и трофеев. И буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах Кубка и чемпионата. С теплом, Фабио Челестини», — цитирует Челестини пресс-служба ЦСКА.