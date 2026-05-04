В «Ростове» отреагировали на информацию о предложении «Краснодара» по Алексею Миронову

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на информацию, что «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику жёлто-синих Алексею Миронову. Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

— «Краснодар» выходил на «Ростов» по поводу Алексея Миронова?

— Нашими футболистами постоянно кто‑то интересуется. Нам, конечно, это очень приятно и лестно. Но никаких официальных предложений не было, — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

Миронов выступает за «Ростов» с 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл 29 матчей на клубном уровне и забил три мяча. Ранее «Краснодар» договорился о переходе защитника «Ростова» Ильи Вахании.