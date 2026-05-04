Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков установил рекорд результативности среди российских хавбеков со времён Мамаева

Батраков установил рекорд результативности среди российских хавбеков со времён Мамаева
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал автором 22 результативных действий в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Это достижение стало рекордным среди российских полузащитников с тех пор, как Павел Мамаев в сезоне-2015/2016 оформил 33 результативных действия, сообщает Opta Sports. В том сезоне Мамаев, выступая за «Краснодар», провёл 44 матча, забил 17 голов и сделал 15 результативных передач.

Дебют Алексея Батракова в РПЛ состоялся 31 марта 2024 года в матче с «Краснодаром». Он вышел на замену на 55-й минуте игры. Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа, сумма которой составляет около € 20 млн для европейских команд.

Материалы по теме
Агент Батракова: на сегодняшний день ни с одним клубом по Алексею у меня не было контактов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android