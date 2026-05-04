Батраков установил рекорд результативности среди российских хавбеков со времён Мамаева

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал автором 22 результативных действий в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Это достижение стало рекордным среди российских полузащитников с тех пор, как Павел Мамаев в сезоне-2015/2016 оформил 33 результативных действия, сообщает Opta Sports. В том сезоне Мамаев, выступая за «Краснодар», провёл 44 матча, забил 17 голов и сделал 15 результативных передач.

Дебют Алексея Батракова в РПЛ состоялся 31 марта 2024 года в матче с «Краснодаром». Он вышел на замену на 55-й минуте игры. Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа, сумма которой составляет около € 20 млн для европейских команд.