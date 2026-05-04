«Вильярреал» объявил о расставании с тренером Марселино Торалем по окончании сезона

Испанский клуб «Вильярреал» официально сообщил о том, что по окончании текущего сезона команду покинет тренер Марселино Тораль. Контракт специалиста с клубом действует до лета 2026 года.

«Большое спасибо от всего сердца, Марсе, за всё, что ты сделал для этого клуба и его болельщиков. Желаем тебе всего наилучшего в будущих спортивных проектах», — говорится в сообщении клуба в соцсети Х.

Марселино Тораль повторно возглавил «Вильярреал» в ноябре 2023 года. Ранее он уже работал в «Вильярреале» с 2013 по 2016 год, после чего тренировал «Валенсию», «Атлетик» и «Марсель».

После 34 туров испанской Ла Лиги «Вильярреал» занимает третью строчку в турнирной таблице с 68 очками.

