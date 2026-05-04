«Всё было возможным для нас». Фабио Челестини — игрокам ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к игрокам армейцев после своей отставки из клуба. Об уходе специалиста стало известно сегодня, 4 мая.

«Очевидно, что день не самый хороший. Мы отдали всё, что могли. Этого не было достаточно. Я уже несколько недель назад вам говорил, что, возможно, нам не удалось убедить вас в достаточной мере, что всё было возможным для нас. Я продолжаю думать, что мы всё равно могли достичь наших целей. Если это не оказалось возможным, то это наша ответственность. В такие тяжёлые моменты если и кто должен уходить, так это тренер, поэтому мы уходим, но сохраняем в памяти прекрасные моменты. Я бы хотел поблагодарить вас за работу, за всё, что вы дали, и пожелать вам всего наилучшего в оставшихся матчах», — сказал Челестини на видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.