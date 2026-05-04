Бабаев — о новом тренере ЦСКА: человек, который не требует дополнительного представления

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера армейской команды. Специалист занял тренерский мостик на правах исполняющего обязанности главного тренера.

«Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов – человек, который в футбольной среде давно не требует дополнительного представления. Думаю, и абсолютно все болельщики ЦСКА знают Дмитрия Игоревича как прекрасного специалиста, чьи воспитанники являются лидерами нашей главной команды и из года в год только усиливают свои позиции.

Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится Дмитрий Игоревич вместе с командой. Давление трибун и надежды болельщиков – это, как справедливо говорят, большая привилегия, а с другой стороны – серьёзная ответственность. Слова о сплочении часто звучат в футболе и, как правило, именно в непростые периоды. Иногда они могут восприниматься формально или даже скептически, но именно в такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл», — приводит слова Бабаева пресс-служба армейцев.