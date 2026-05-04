Эдуард Сперцян: отдаю всего себя на поле за «Краснодар» и ребят

Эдуард Сперцян: отдаю всего себя на поле за «Краснодар» и ребят
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мыслями о самоотдаче на поле и прокомментировал недавние обсуждения вокруг своей игры.

— У Агкацева в прошлом году был выбитый палец, а сейчас он боролся с ангиной. Только так и добываются трофеи?
— Вы много чего не знаете, что внутри происходит (улыбается). Не без этого.

— Есть ли у тебя какие-то последствия после травмы в сборной? Было много разговоров о твоей игре.
— А что ответить? Если бы я забил пенальти «Динамо» Махачкала, то не писали бы? Я нормально к этому отношусь. Самое главное, что я отдаю всего себя на поле, на тренировках за клуб и ребят. Главное — мы побеждаем. И всё, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко.

