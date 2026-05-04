Вратарь «Краснодара» Агкацев: какое бы ни было состояние — буду выходить и играть

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев подтвердил свою готовность выйти на ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» независимо от физического состояния. Игра запланирована на четверг, 7 мая. Начало встречи — в 20:30 мск.

— Будешь ли ты готов к матчу с «Динамо»?

— Конечно, буду. Без разницы на состояние. Какое бы оно ни было, буду выходить играть, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первый финальный матч между командами состоялся 8 апреля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился вничью — 0:0.