«Я не видел». Дзюба — о том, как он наступил на шарф «Спартака»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба вспомнил историю, как он случайно наступил на шарф московского «Спартака» во время выездного матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В то время форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«Когда на шарф, говорят, я наступил… Я его не видел! Потому что ор такой [начался]: мат, тебя оскорбляют. А ты стоишь, смотришь в одну точку. Ещё и в запасе. Злишься, думаешь, когда же выпустят, ну когда. А потом подходит Зобнин, меня за ногу трогает. Я говорю: «Чего?» Он: «Шарф». Я такой: «Ой, извини». Всё», — сказал Дзюба в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.