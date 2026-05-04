«Урал» — «Шинник»: стартовые составы команд на матч 32-го тура Первой лиги

Сегодня, 4 мая, состоится матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся «Урал» из Екатеринбурга и ярославский «Шинник». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступит Данил Набока из Краснодара. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Урал»: Кузнецов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Иванисеня, Ишков, Акбашев, Морозов, Секулич.

«Шинник»: Митров, Лысцов, Корнюшин, Бозов, Маляров, Ланин, Галоян, Голубев, Самойлов, Порохов, Миронов.

«Урал» занимает третье место в Первой лиге. Екатеринбуржцы набрали 58 очков в 31 матче. Отставание от занимающего первое место «Факела» при игре в запасе составляет шесть очков. «Шинник» с 43 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.