«Эвертон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 35-го тура АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 4 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 34 туров чемпионата Англии «Эвертон» набрал 47 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. «Горожане» заработали 70 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре команда Дэвида Мойеса проиграла «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 1:2, а подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Бёрнли» — 1:0.