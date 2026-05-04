Кэррик ожидает переговоров с «МЮ» о назначении на пост главного тренера клуба — Джейкобс

Майкл Кэррик ожидает официальных переговоров с «Манчестер Юнайтед» и является одним из основных претендентов на должность главного тренера, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х. «Манчестер Юнайтед» намерен провести беседы с несколькими кандидатами — это часть тщательного отбора. Квалификация в Лигу чемпионов УЕФА этот план не изменит.

Несколько ведущих игроков, включая Бруну Фернандеша, Матеуса Кунью и Гарри Магуайра, выразили желание, чтобы Кэррик остался на посту. Он также участвует в совещаниях по подбору игроков на следующий сезон. Ранее «Манчестер Юнайтед» планировал привлечь Томаса Тухеля к этому процессу, однако главный тренер сборной Англии продлил свой контракт.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. За это время команда провела 14 матчей в АПЛ, в которых одержала 10 побед и дважды сыграла вничью. На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 64 очка за 35 матчей.