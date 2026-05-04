Радимов: последние матчи ЦСКА показали, что команда находится в разобранном состоянии

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Владислав Радимов высказал мнение о недостаточном понимании футболистами московской команды требований тренера Фабио Челестини в последних матчах. В понедельник, 4 мая, ЦСКА объявил об отставке Челестини с поста главного тренера, контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок России.

«Мне кажется, последние матчи показали, что команда находится в разобранном состоянии. Можно было дать доработать Челестини нынешний сезон — но, в моём понимании, исправить что‑то уже было невозможно — либо назначать любого другого тренера. Нужен был кто‑то новый, кто может встряхнуть. Было видно, что футболисты не понимают требований Челестини. Селекция, которая была у ЦСКА, выглядела впечатляющей. Мне кажется, что руководство клуба беседовало с лидерами команды и должно было опираться на их мнение», — сказал Радимов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

В среду, 6 мая, ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
