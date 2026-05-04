«Чистейший пенальти». Бояринцев — о фоле Барко в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о моменте с назначением пенальти в матче 28-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов» (1:2). На 10-й минуте полузащитник самарцев Сергей Бабкин убрал мяч под себя в штрафной «Спартака», а игрок московской команды Эсекьель Барко зацепил ему ногу со спины. Арбитр Сергей Карасёв указал на точку, Фернандо Костанца реализовал 11-метровый удар.

«Чистейший пенальти. Удар был по ноге. Понятно, от этого удара можно было устоять, но он был в штрафной, и, понятно, он сразу упал», — сказал Бояринцев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».