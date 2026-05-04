«Как же так, скоты». Дзюба — о свисте болельщиков «Зенита» в свой адрес

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба вспомнил историю, как его освистывали болельщики «Зенита» после появления в Сети компрометирующего видео. Это случилось в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» в ноябре 2020 года, когда форвард выступал за сине-бело-голубых.

«Если честно, я тогда вообще сам на себя очень разозлился. Потому что услышал, как «Вираж» начал скандировать против меня. И я так обалдел. В голове промелькнуло: «Как же так, скоты, мы же вроде боремся за чемпионство, тогда не забью». И не забиваю (Дзюба не реализовал 11-метровый удар. — Прим. «Чемпионата»). Потом иду и думаю: «А при чём тут игроки? Вот баран», — сказал Дзюба в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

