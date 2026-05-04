Мусаев: «Краснодару» не хватает одного‑двух футболистов для ротации состава

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что команде не хватает одного‑двух футболистов для полноценной ротации состава. На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 63 очками после 28 туров.

«Нам не хватает одного‑двух футболистов. Очень сложный момент с травмой Виктора Са. Боселли пришёл поздно, ему ещё нужно время, чтобы адаптироваться к нашей игре. Мы немного были не готовы к травме Са. Мы смогли справиться с заменой Дугласа. Просто мы должны понимать, что практически всегда была одна игра в неделю, а сейчас Кубок страны. Играем через два дня на третий, через три на четвёртый, это требует больших сил. На матч Кубка России с «Динамо» нужно выпускать сильнейший состав, сделаем всё, что в наших силах, чтобы пройти дальше», — сказал Мусаев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

7 мая «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче команды сыграли вничью — 0:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
