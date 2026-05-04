«Обыграть «Спартак» и выиграть титул». Дмитрий Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов выступил перед командой после вступления в должность. Сегодня, 4 мая, армейцы объявили о расставании с Фабио Челестини, который руководил красно-синими с лета 2025-го. Послезавтра, 6 мая, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Мужики, я много говорить не буду, да и ситуация не та, чтобы много говорить… Но много было сказано зимой. Нам сейчас остаётся только работать, объединиться. Потому что впереди нас ждёт дерби. Это самый главный матч для всех нас в этом году. Для всех армейцев это главный матч. Это возможность показать, кто мы есть, что мы чего-то стоим. Ну и завоевать этот титул, обыграть «Спартак» и завоевать титул», — сказал Игдисамов на видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.