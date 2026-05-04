Акинфеев отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на отставку Фабио Челестини из армейской команды. Опытный вратарь обратился к швейцарскому специалисту после его увольнения с поста главного тренера.

«Спасибо, Мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Безвыигрышная серия команды в чемпионате России составляет пять матчей (три ничьих и два поражения). В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 11 мая.

